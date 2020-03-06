تونس – كشفت وسائل إعلام تونسية، اليوم الجمعة، عن هوية الانتحاريين منفذي الهجوم قرب السفارة الأمريكية في العاصمة تونس.

وقالت إذاعة “موزاييك أف أم” إن منفذي الهجوم الانتحاري هما الزنيدي محمد سنيم (29 عاما)، مولود في المرسى ويقطن في جهة الكرم شمال شرق تونس، ولعقة خبيب (27 سنة) ويقطن بمنطقة سيدي داود بالضاحية الشمالية للعاصمة.

وقالت وكالة الأنباء التونسية، اليوم، إن رجل أمن قتل في التفجير الانتحاري بمحيط السفارة الأمريكية بتونس العاصمة.

وأفادت وسائل الإعلام التونسية بأن رجل الأمن الذي فارق الحياة، يحمل رتبة ملازم أول من ولاية سيدي بوزيد، ويدعى توفيق الميساوي.

وأشارت إلى أنه خضع إلى عملية جراحية مستعجلة نظرا لجروحه الخطيرة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية في بيان أن انتحاريين استهدافا دورية أمنية بمنطقة البحيرة 2 بالشارع المقابل للسفارة الأمريكية.

وأسفرت العملية الإرهابية عن مصرع الانتحاريين وإصابة 4 أعوان أمن بإصابات متفاوتة الخطورة، بالإضافة إلى إصابة مدني وصفت بالخفيفة.

المصدر: وسائل إعلام تونسية