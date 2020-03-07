ليبيا – قررت لجنة كوباسير “اللجنة البرلمانية لأمن إيطاليا” بالإجماع دعوة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي لعقد جلسة استماع جديدة حيث من المقرر الحديث عن شبكة الجيل الخامس والأوضاع في ليبيا.

أدولفو أورسو نائب رئيس لجنة “كوباسير” وعضو مجلس الشيوخ عن حزب فورتسا إيطاليا قال في تصريحات صحفية وفقاً لوكالة “نوفا” الإيطالية إن هناك العديد من الموضوعات المهمة وليس فقط شبكة الجيل الخامس، مثل الأزمة على الحدود بين اليونان وتركيا والهجرة والحرب في ليبيا.