الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس “كورونا” إلى 145 والمصابين إلى 5823

الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس “كورونا” إلى 145 والمصابين إلى 5823

إيران – أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس “كورونا” إلى 145 والمصابين إلى 5823 شخصا.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 1076 حالة إصابة جديدة في إيران ووفاة 21 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتة إلى ارتفاع عدد المتعافين بعد إصابتهم بفيروس كورونا إلى 1669 شخصا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في طهران بلغ 1539 حالة.

إلى ذلك، قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، إن إيران تواجه ظروفا صعبة للغاية، داعيا المواطنين إلى الالتزام بتوصيات وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروس.

وأفاد مراسلنا بأن عدد الإصابات والوفيات خلال 24 ساعة هو الأعلى في إيران منذ الإعلان عن دخول الفيروس البلاد، مشيرا إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني يترأس اجتماعا للجنة الوطنية لمكافحة “كورونا”.

المصدر: RT