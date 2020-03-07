إسرائيل – أكدت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية “أيباك” أن اثنين على الأقل من حاضري مؤتمرها السنوي الأخير، الذي شارك فيه مسؤولون أمريكيون وأجانب كبار، كانا مصابين بفيروس كورونا.

وأعلنت مجموعة اللوبي الإسرائيلي المؤثرة في بيان أصدرته أمس الخميس أن المصابين وصلا من نيويورك إلى المؤتمر الذي عقد بواشنطن في 1-3 مارس، مشيرة إلى أنها أبلغت بهذا الشأن المشاركين في المؤتمر وحاضريه والكونغرس.

ودعت اللجنة جميع المشاركين في المؤتمر إلى الخضوع لتعليمات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

من جانبها، ذكرت السلطات الصحية في واشنطن أن التحقيق الذي أجرتها بالتعاون مع زملائها في ولاية نيويورك لم يكشف خطرا يهدد المشاركين في المؤتمر حاليا، وحثتهم على وضع أنفسهم قيد الحجر الصحي إذا ظهرت عليهم أعراض إصابة محتملة.

وحضر مؤتمر “أيباك” هذا العام نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس (وهو أرفع مسؤول مكلف بمكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة)، ووزير الخارجية مايك بومبيو، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوس، وسفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، بالإضافة إلى عشرات المشرعين من الكونغرس، بالإضافة إلى مسؤولين أجانب، بمن فيهم رئيس كولومبيا إيفان دوكي.

المصدر: RT + وكالات