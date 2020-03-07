فيينا – صعدت عقود النفط الآجلة قليلا في تعاملات امس لكن ظهور بوادر خلافات بين تحالف (أوبك+) الذي تقوده السعودية وروسيا، بشأن تمديد الاتفاق أو تعميق خفض الإنتاج، يكبح جماح الأسعار.

والخميس، عقدت اللجنة الوزاریة لمتابعة تخفيضات الإنتاج للأعضاء في التحالف بالعاصمة النمساوية فيينا، اجتماعا بشأن دراسة مستقبل اتفاق خفض الإنتاج، ظهرت خلاله خلافات بين الأعضاء وروسيا حول التوصل لقرار تمديد اتفاق خفض الإنتاج.

ويجري حاليا تنفيذ اتفاق لخفض إنتاج النفط من جانب التحالف المؤلف من كبار منتجي “أوبك” ومستقلين بقيادة روسيا، بواقع 1.7 مليون برميل يوميا، ينتهي في مارس/آذار الجاري.

وبحلول الساعة (08:10 ت.غ)، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مايو/ أيار، بنسبة 0.65 بالمئة أو 33 سنتا إلى 51.45 دولارا للبرميل.

بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 0.51 بالمئة أو 24 سنتا إلى 47.03 دولارا للبرميل.

وتضررت أسعار النفط الخام بشدة من التبعات الاقتصادية والتجارية التي تسبب بها فيروس “كورونا” حول العالم، منذ الثلث الأخير من يناير/ كانون الثاني الماضي.

وينعقد يومي الخميس والجمعة، المؤتمر الوزاري الاستثنائي الـ178 لمنظمة “أوبك” والاجتماع الوزاري الثامن لتحالف (أوبك+) بالعاصمة النمساوية فيينا لبحث تداعيات “كورونا”.

الأناضول