أبوظبي – تباينت إغلاقات البورصات العربية في آخر جلسات الأسبوع، امس في ظل اختلاف العوامل المؤثرة عليها، مع ارتفاع الأسواق الأمريكية وتذبذب النفط، رغم استمرار مخاوف “كورونا المستجد”.

وارتفعت الأسهم الأمريكية، الأربعاء، بشكل كبير حيث أنهى مؤشر داو جونز الصناعي الجلسة مرتفعا 4.52 بالمئة، إلى 27089.7 نقطة؛ وقفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.22 بالمئة، ليغلق عند 3130.1 نقطة.

وبعد ارتفاع في التعاملات الصباحية، اتجهت أسعار النفط هبوطا، في منتصف الجلسة، إذ تراجعت عقود برنت الآجلة بنسبة 0.57 بالمئة أو 29 سنتا إلى 50.84 دولارا للبرميل.

وهبطت البورصة الكويتية مع انخفاض المؤشر الأول بنسبة 0.95 بالمئة إلى 6390.96 نقطة؛ فيما تراجع المؤشر الرئيس 0.86 بالمئة إلى 4595.65 نقطة، وأغلق المؤشر العام خاسرا 0.93 بالمئة إلى 5788 نقطة.

ونزلت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع تراجع مؤشرها الرئيس “تاسي” بنسبة 0.76 بالمئة إلى 7467.5 نقطة، بعد تراجع مصرف الراجحي بنسبة 0.49 بالمائة، و”أرامكو” 0.15 بالمائة.

وتراجعت بورصة دبي بنسبة 0.76 بالمئة إلى 2460.5 نقطة، مع تراجع أسهم “بنك الامارات دبي الوطني” 2.97 بالمئة و”إعمار العقارية” 0.3 بالمئة.

وانخفضت بورصة البحرين بنسبة 0.72 بالمئة إلى 1617.8 نقطة، وتصدر التراجعات أسهم “المصرف الخليجي التجاري” بنسبة 8.51 بالمئة و”البنك الأهلي المتحد” 1.96 بالمئة.

وانخفضت بورصة العاصمة الاماراتية أبوظبي بنسبة 0.57 بالمئة إلى 4643.1 نقطة، وتصدر التراجعات أسهم “سوداتل للاتصالات” بنسبة 5.79 بالمئة، و”بنك رأس الخيمة” 5.27 بالمئة.

على الجانب الآخر، صعدت بورصة مصر مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 1.39 بالمئة إلى 14134.7 نقطة.

وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.68 بالمئة إلى 9309.4 نقطة.

وأغلقت بورصة مسقط على ارتفاع بنسبة 0.15 بالمئة إلى 4107.8 نقطة؛ وتصدر الارتفاعات أسهم “المدينة للاستثمار” بنسبة 7.41 بالمئة و”الأنوار لبلاط السيراميك” 3.73 بالمئة.

وصعدت بورصة الأردن بنسبة 0.11 بالمئة إلى 1808.75 نقطة، نتيجة أرباح أسهم مثل “شركة البطاقات الإئتمانية العالمية CARD” بنسبة 7.69 بالمئة و”شركة أساس للصناعات الخرسانية” بنسبة 5.88 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، مع تراجع أسواق:

الكويت: بنسبة 0.95 بالمئة إلى 6390.96 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.76 بالمئة إلى 7467.5 نقطة.

دبي: بنسبة 0.76 بالمئة إلى 2460.5 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.72 بالمئة إلى 1617.8 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.57 بالمئة إلى 4643.1 نقطة.

وارتفعت أسواق:

مصر: بنسبة 1.39 بالمئة إلى 14134.7 نقطة.

قطر: بنسبة 0.68 بالمئة إلى 9309.4 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.15 بالمئة إلى 4107.8 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.11 بالمئة إلى 1808.75 نقطة.

الأناضول