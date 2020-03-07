مصر – أعادت تقنية الهولوغرام المطربة أم كلثوم إلى دار الأوبرا المصرية، بعد 45 عاما على رحيلها، في أول تجربة من نوعها.

وقد جسمت تقنية الهولوغرام صورة لأم كلثوم ثلاثية الأبعاد، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا بالقاهرة، وهي تؤدي أغنية “حيرت قلبي معاك” من كلمات أحمد رامي وألحان رياض السنباطي، قبل أن تؤدي المطربتان ريهام عبد الحكيم ومي فاروق بعدد من أغاني كوكب الشرق بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة مصطفى حلمي.

وحضر الحفل عدد من سفراء وأعضاء الجاليات العربية والأجنبية ووزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، ورئيس الأوبرا مجدي صابر.

وقالت الوزيرة إن “استثمار التقنيات الحديثة في مجالات الإبداع يهدف إلى إعادة إحياء كنوز الفنون الراقية وإلقاء الضوء على أيقوناتها التي شكلت ملامح الهوية”.

وأضافت أن “استخدام تقنية الهولوغرام لتقديم التراث يأتي ضمن مشروع تحديث مصر الهادف إلى صون أشكال التعبير الثقافي والفني من الموروثات العريقة وإتاحته بأساليب جديدة لجذب الشباب والأجيال الجديدة باعتبارها وسيلة متطورة لإعادة تشكيل الوعي والسمو بالوجدان”.

وكانت وزارة الثقافة وقعت بروتوكول تعاون في فبراير/ شباط الماضي مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقديم سلسلة من الحفلات بتقنية الهولوغرام لعدد من الفنانين الراحلين، مثل محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ.

وبدأ استخدام تقنية الهولوغرام في إقامة حفلات لكبار الفنانين العرب الراحلين، في دبي نهاية عام 2019 عندما أقيم أول حفل من هذا النوع لأم كلثوم.

تقنية الهولوغرام، أو التصوير التجسيمي، هي تقنية تصويرية تسجل الضوء المنبعث من جسم ما، ومن ثم تعرضه بطريقة تظهر الأبعاد الثلاثة للجسم.

المصدر: رويترز