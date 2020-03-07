ليبيا – طالب حزب “حركة مشروع تونس” المعارض إلى اتخاذ موقف رسمي وواضح من النظام التركي، وذلك في أعقاب التفجير الإرهابي الذي هز منطقة البحيرة القريبة من العاصمة التونسية بمحيط السفارة الأميركية.

الحزب طالب وفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية أمس الجمعة باتخاذ موقف رسمي واضح ضد الدول التي تساند الإرهاب وتنقل الإرهابيين بما فيهم النظام التركي الذي تهدد سياسته التي وصفها بـ”الخرقاء” في ليبيا الأمن الوطني التونسي.

وإعتبر حزب “حركة مشروع تونس” في ختام بيانه إن الحرب على الإرهاب هي حرب وطنية وإقليمية وعالمية.