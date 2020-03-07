اليونان – أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، امس أن اتفاق الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بات بحكم الميت.

وفي مقابلة مع قناة CNN الأمريكية، اتهم ميتسوتاكيس تركيا بـ “مرافقة” تدفق ألوف من المهاجرين باتجاه حدودها مع اليونان، في انتهاك للاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي، والذي قلص، في العام 2016، موجات من المهاجرين إلى الدول الأوروبية.

وقال رئيس الحكومة اليونانية: “والآن دعونا نقول بصراحة إن الاتفاق ميت”.

من جانبه، دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال مكالمة هاتفية مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إلى مراجعة اتفاق الهجرة بين بلاده وبروكسل، “لأنه لا يطبق”.

المصدر: أ ف ب