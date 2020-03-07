انجلترا – حقق النجم المصري محمد صلاح إنجازين خلال الشوط الأول لمباراة فريقه ليفربول ضد ضيفه بورنموث، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأدرك محمد صلاح التعادل “للريدز”، في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول للمباراة (1-1)، وهو الهدف السابع “للفرعون” في مرمى فريق بورنموث خلال ست مباريات ضده، لينفرد بالرقم القياسي في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في شباك هذا الفريق.

ووصل صلاح بذلك إلى هدفه الـ70 في الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراته اليوبيلية المئوية فيه.

المصدر: وكالات