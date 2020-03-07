عزل آلاف المواطنين في إقليم كردستان العراق بسبب فيروس كورونا

عزل آلاف المواطنين في إقليم كردستان العراق بسبب فيروس كورونا

العراق – تم عزل 2804 مواطنين في إقليم كردستان العراق مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا من 30 موقعا مختلفا وتم التأكد من خلو 982 مواطنا من الفيروس وإخراجهم من الحجر الصحي.

وأجريت الفحوصات لـ 27 مشتبها به وبينت النتيجة أن هنالك حالة فحص إيجابية (حاملة لفيروس كورونا المستجد COVID-19 ) لإمرأة من سكنة مدينة أربيل وتبلغ من العمر 33 عاما.

وارتفع عدد الإصابات في إقليم كردستان إلى 9 حالات بينها حالة وفاة واحدة في مدينة السليمانية لشخص يبلغ من العمر 70 عاما.

وشددت وزارة الصحة في إقليم كردستان على ضرورة التزام الجميع بالإرشادات الطبية المعلنة، وأكدت عزمها على بذل كل ما يلزم وتكريس الجهود لتشخيص الحالات المشتبه بها والوافدين دون الخضوع لرقابة الطواقم الصحية.

المصدر: RT