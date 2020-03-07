الولايات المتحدة – وسط انتشار فيروس كورونا القاتل، يحدث تضليل في المعلومات حول المرض، لذلك كشفت شركة “غوغل” عن أهم الأسئلة التي يطرحها الناس حول الوباء.

وفيما يلي بعض أهم الأسئلة مع إجاباتها:

ما الفرق بين الفيروس التاجي و الإنفلونزا؟

يشمل الفيروس التاجي الحمى والسعال وضيق التنفس، وقد تظهر الأعراض بعد 2 إلى 14 يوما من التعرض للإصابة.

أما الإنفلونزا فتشمل الحمى أو الشعور بالقشعريرة، والسعال، والتهاب الحلق، وسيلان الأنف أو انسداده، وآلام في الجسم، والصداع، والتعب، والتقيؤ أو الإسهال. وغالبا ما تحدث الإنفلونزا فجأة.

قد تبدأ أعراض الفيروس التاجي والإنفلونزا بشكل خفيف ولكن يمكن أن يكون المرضان مميتين.

ما الذي يجب أن أحتفظ به في حالة تفشي المرض؟

يقول خبراء سلسلة التوريد أنه لا توجد حاجة للتخزين بعد إمدادات الطوارئ والضروريات الموصى بها لمدة 14 يوما.

ولكن إليك بعض الإمدادات الأساسية التي يجب الاحتفاظ بها في المنزل في أي حالة طارئة: الأطعمة المعلبة والجافة. قد تكون الأطعمة المفضلة لديك مثل الرقائق أو الشوكولاتة مريحة أيضا. صابون ومعقم لليدين ومنظفات غسيل. ورق تواليت وحفاضات إذا لزم الأمر. توفير 30 يوما من الوصفات الطبية والأدوية التي تستخدمها بانتظام.

كما أنه يفضل الحصول على بعض وسائل الترفيه مثل الكتب والبطاقات وألعاب الطاولة.

هل الفيروس التاجي أسوأ من الإنفلونزا؟

معدل الوفيات في الفيروس التاجي أعلى من الإنفلونزا. يموت أكثر من 3% من مرضى كورونا(COVID-19) مقابل أقل من 1% بسبب الإنفلونزا منذ أوائل مارس. ستتغير هذه الأرقام مع انتشار فيروس كورونا واكتشاف المزيد من الحالات. يصاب ملايين الأشخاص بالإنفلونزا كل عام. وفيروس كورونا التاجي أقل شيوعا لدى الأطفال، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض.

معظم حالات العدوى بين البالغين. الأطفال وكبار السن معرضون بشدة لخطر الإصابة بالإنفلونزا.

هل تعمل الأقنعة في الواقع؟

لا فائدة من ارتداء القناع في الوقت الحالي، إلا إذا كنت مريضا وتظهر عليك أعراض الفيروس. يمكن أن يصبح القناع نفسه ملوثا ويعمل كمصدر للعدوى، مما يؤدي في الواقع إلى الإضرار أكثر من النفع.

لا تنصح مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الجمهور باستخدام أقنعة الوجه كوسيلة للحماية من الفيروسات التاجية أو أمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

يجب عليك ارتداء القناع فقط إذا أوصى به أخصائي الرعاية الصحية. يجب استخدام قناع الوجه من قبل الأشخاص الذين لديهم الفيروس COVID-19 وتظهر عليهم الأعراض.

هذا لحماية الآخرين من خطر الإصابة بالعدوى. لا ينصح باستخدام الأقنعة للحماية العامة إذا لم تكن مريضا.

يجب على أخصائيي الرعاية الصحية الذين يعالجون ويتعاملون بانتظام مع المتضررين ارتداء أقنعة واقية ، خاصة أقنعة التنفس الطبية N95.

إذا كنت تستخدم قناعا، فتخلص منه بعد استخدام لمرة واحدة، ولا يمكن إعادة استخدامه.

المصدر: ديلي ميل