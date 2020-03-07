ليبيا – قال عضو مجلس النواب عمر غيث إن معظم الليبيين وجميع الأطراف السياسية إتهمت المبعوث الأممي غسان سلامة بالإنحياز وأنه لم يفلح في إدارة الملف الليبي وتقريب الفجوة بين الفرقاء في ليبيا.

غيث أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه بعد مغادرة سلامة الساحة السياسية مطلوب من الليبيين أن يكون لديهم إرادة حقيقية والقدرة على تضييق الهوة وإيجاد حل للأزمة الليبية.

وإعتبر أن الخيار العسكري لا يمكن أن يكون في ليبيا، داعياً الجميع إلى الجلوس و التحاور لتقريب الهوة والوصول لحل عادل وشامل للقضية الليبية.