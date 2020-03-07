لعشاق التطور والأناقة.. أودي تكشف عن A3 الجديدة كليا

ألمانيا – أزاحت شركة أودي الستار عن نموذجها الجديد من سيارات A3 التي أصبحت معشوقة الشباب ومحبي السيارات الأنيقة في السنوات الأخيرة.

من ناحية المظهر الخارجي اختلفت السيارة الجديدة عن النماذج السابقة من A3، وحصلت على واجهة أمامية جديدة كليا، عليها أضواء LED فريدة التصميم، وشبك عريض بمظهر رياضي، وفتحات هوائية كبيرة على جانبي الشبك، كما زودت بجنح هوائي صغير مثبت فوق الزجاج الخلفي.

أما مقصورتها فزودت بمقود رياضي مميز، وواجهة قيادة عليها شاشتان، واحدة قبالة السائق، وأخرى في منتصفها تعمل باللمس تتصل مع الأجهزة والهواتف الذكية عبر البلوتوث، ويمكن الكتابة والرسم عليها بالإصبع وإرسال تلك الكتابات والرسوم إلى تطبيقات الهاتف مباشرة.

وستطرح هذه السيارة بعدة نماذج من المحركات، محرك TFSI بسعة لتر ونصف اللتر وعزم 148 حصانا، ومحرك TDI بسعة لترين وعزم 148 حصانا، ومحرك TDI بسعة لترين أيضا وعزم 114 حصانا.

ويبدأ سعر هذه السيارة من 28 ألف يورو،ويمكن شراؤها بنظام دفع أمامي أو نظامي دفع أمامي ورباعي، ومع علب سرعة ميكانيكية بـ 6 سرعات أو أوتوماتيكية بـ 7 سرعات.

المصدر: MOTO1