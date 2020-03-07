سوريا – اكد القائم بأعمال سفارة سوريا مصر، بسام درويش، أن العديد من الشركات السورية، أثبتت حضورها في معرضين لصناعة الملابس بالقاهرة.

وأفاد درويش بأن عدد الشركات التي شاركت في معرض “كايروفاشن” بلغ 150 شركة، بالإضافة إلى 10 شركات أثبتت وجودها في المعرض الدولي العاشر لماكينات صناعة الملابس والمنسوجات في العاصمة المصرية.

وأعرب بدوره مدير المعارض بـ “كايرو فاشن”، عن اعتزازه بالمشاركة السورية، واصفا الوجود السوري بأنه “لافت ومميز”، حيث لاقت الأجنحة السورية الموجودة في المعرض، إقبالا كبيرا من الزوار.

المصدر: سانا