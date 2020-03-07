جنيف – أعلنت منظمة الصحة العالمية، امس وفاة نحو 100 شخص بفيروس كورونا، حول العالم، وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت المنظمة في بيان: “تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الأخيرة 2873 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وفارق (في نفس الفترة) 99 شخصا الحياة بهذا الفيروس”​​​.

وأفادت المنظمة بأن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى 100 ألف، مشيرة إلى أنها تعمل على تطوير لقاحات، لكنها قالت إنه من غير المتوقع أن يتوقف انتشار الفيروس في الصيف.

وقال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، إننا ننتظر نتائج اختبارات نحو 20 لقاحا لفيروس كورونا، داعيا إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهته.

وأكدت المنظمة أن حظر السفر يعتبر إجراء احترازيا متبادلا بين الدول في حالات الوباء، مشيرة إلى أن أمامها عمل كبير حول العالم لمواجهة فيروس كورونا.

وفي ما يلي آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا:

المصدر: RT + وكالات