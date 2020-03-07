الصين – في خطوة جديدة لمنافسة هواوي طورت Realme هواتف مميزة بمواصفات ممتازة وقدرات تصوير عالية وسعر منافس.

ومن بين هذه الهواتف جاء Realme 6 الذي حصل على شاشة بمقاس 6.5 بوصة بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، ومعالج Mediatek Helio G90T ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع.

كما زود هذا الهاتف ببطارية بسعة 4300 ميلي أمبير، وكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (64+8+2+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، وسعره 205 دولارات فقط.

أما الهاتف الثاني Realme 6 Pro فجاء بشاشة LCD بمقاس 6.6 بوسة بدقة عرض (2400/1080) بيكسل.

ويعمل بمعالج Snapdragon 720G، وذاكرة وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64/128 غيغابايت، وبطارية 4300 ميلي أمبير.

أما الكاميرا الأساسية فرباعية العدسة بدقة (64+12+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية مزدوجة العدسة بدقة (16+8) ميغابيكسل.

المصدر: mobile-review