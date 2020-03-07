مصر – حلّت الفنانة يسرا ضيفة على برنامج B My Guest للإعلامي بلال العربي، وتحدثت خلال اللقاء عن التكريم الذي حصلت عليه من فرنسا.

قالت يسرا إن أجمل ما حدث في التكريم، هو اللقاء الذي جمع بينها وبين أصدقائها، في رحلة جميلة جدا، على حد وصفها، مضيفة: “كانوا معي طوال الوقت، فنحن قليلاً ما نرى بعضنا في مصر، بسبب كثر الانشغالات.. وبالرغم من ندرة لقاءاتنا بالقاهرة، إلا أننا سند لبعض، ونساعد بعضنا البعض للخروج من الأزمات التي يمر بها أحدنا”.

وبشأن ما يثار حول العلاقة التي تربط الفنانين ببعضهم داخل الوسط الفني، قالت: “إن ما يجمعهم هو الحب والصداقة، وما يتخلل هذه العلاقات من غيرة، إنما تكون غيرة إيجابية، ووتحول إلى حافز لتحقيق النجاح”.

على صعيد آخر، أكدت يسرا أنها من الشخصيات قليلة الغضب، ولكن إذا وصلت إلى تلك المرحلة تتحول إلى شخص آخر ويحدث “زلزال” على حد تعبيرها. كما كشفت عن المعالجة النفسية التي التقتها في الولايات المتحدة الأميركية، وكيف كان لها أثر كبير في تخلصها من الضغوطات التي مرت بها، قائلة: “عندما ذهبت، جلست أبكي أربع ساعات متواصلة وأنا أتكلم مع المعالجة”. وفي نهاية الجلسة، كان رأي المعالجة: “يسرا إنت شخصية قوية وتستطيعين تجاوز كل الأزمات التي ستمرين بها”.

تابعت أنها ذهبت لأطباء نفسيين عندما مثلت دورها في مسلسل “فوق مستوى الشبهات”، إذ كانت شخصيتها في المسلسل معقدة.

وبسؤالها عن العمر وكيف تتعامل معه، أجابت: “لا شيء ولا أشعر به أبداً، وأنا سعيدة بعمري، وفخورة بحياتي”.

يُذكر أن برنامج B My Guest يعرض كل خميس على شاشة “LBC” في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة. ويعاد الجمعة على شاشة روتانا موسيقى في الخامسة والنصف مساء.

المصدر : وسائل اعلام مصرية