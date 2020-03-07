إسبانيا – نشر نادي برشلونة، عبر حسابه في موقع “تويتر”، قائمة فريقه التي سيواجه بها، مساء اليوم السبت، نادي ريال سوسييداد، في إطار منافسات الأسبوع الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشهدت القائمة غياب 4 لاعبين وهم، لويس سواريز، وعثمان ديمبيلي، اللذان خضعا لعملية جراحية مؤخرا، وسيرجي روبيرتو وآرثر ميلو، بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

في حراسة المرمى: تير شتيغن، نيتو.

في خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لونغليه، ألبا، أومتيتي، وفيربو.

في خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، فيدال، دي يونغ، بويغ، كولادو.

في الهجوم: ميسي، غريزمان، برايثوايت، فاتي.

ويحتل برشلونة، حامل اللقب، المركز الثاني حاليا في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 55 نطقة، ويتخلف بفارق نقطة واحدة عن غريمه المتصدر، ريال مدريد.

المصدر: حساب برشلونة على “تويتر”