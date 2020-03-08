السعودية – انخفض سعر أسهم شركة أرامكو السعودية، في ختام المداولات يوم الأحد إلى ما دون سعر الاكتتاب العام (IPO)، وذلك للمرة الأولى منذ دخول الشركة سوق الأسهم في ديسمبر.

ووفقا لمعطيات البورصة السعودية Tadawul، فقد انتهت تداولات أسهم الشركة عند حدود 30 ريالا سعوديا للسهم، وتراجع السعر خلال المداولات إلى أدنى من ذلك.

وقدرت خسارة هذه الأوراق المالية بنسبة 9.1% تقريبا.

وهذه هي المرة الأولى التي تتراجع فيها قيمة أسهم الشركة السعودية العملاقة، إلى حد أدنى من أسعار IPO.

وقد طرحت أسهم الاكتتاب لشركة أرامكو في ديسمبر عام 2019، وكان الحد الأعلى لسعر السهم، 32 ريالا (8.53 دولار).

وبلغ العرض 3 مليارات سهم أو نسبة 1.5% من رأس مال الشركة.

وفي شهر يناير، تم اللجوء إلى خيار إجراء تعويم إضافي بقيمة 450 مليون سهم آخر. ونتيجة لذلك، بلغ إجمالي حجم الاكتتاب 29.4 مليار دولار.

وارتفعت حينها قيمة أسهم هذه الشركة السعودية، المملوكة للدولة، بشكل ملحوظ، حيث اقتربت من 39 ريالا للسهم، وتجاوزت الرسملة 2 تريليون دولار، وهو بالذات الهدف الذي حددته للعملية، عند إعداد الاكتتاب العام لشركة أرامكو السعودية.

ولم يتمكن المشاركون في اجتماع “أوبك+” يوم الجمعة 6 مارس، من الاتفاق على صفقة جديدة لخفض إنتاج النفط.

وفي ختام الاجتماع، أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أنه “اعتبارا من 1 أبريل، لم تعد هناك أي التزامات بخفض إنتاج النفط”.

وعلى الفور تأثرت أسعار النفط الخام بنتائج اللقاء، حيث تسارع تراجع سعر خام “برنت” بشكل حاد، بنسبة انهيار بلغت 7.5% خلال تداولات يوم الجمعة.

المصدر: إنترفاكس