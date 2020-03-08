إيطاليا – سقط ميلان على ملعبه أمام ضيفه جنوى (1-2)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم فريق جنوى بهدفين في الشوط الأول حملا توقيع كل من، المهاجم المقدوني المخضرم غوران بانديف، ولاعب خط الوسط الإيطالي الشاب فرانشيسكو كاساتا، في الدقيقتين (40 و45) على الترتيب.

وقلص النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الفارق متأخرا بهدف سجله عند الدقيقة 77، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “جوزيبي مياتزا” بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.

وتوقف رصيد ميلان عند 36 نقطة، ويشغل المركز السابع حتى الآن، على سلم ترتيب “الكالتشيو”، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

بينما رفع جنوى رصيده بعد هذا الفوز إلى 25 نقطة، وتقدم إلى المركز السابع عشر في ترتيب الدوري، برصيد 25 نقطة.

المصدر: RT