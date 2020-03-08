اليمن – أعلن مسؤول في حكومة جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) في اليمن الإفراج عن 38 صيادا يمنيا كانوا محتجزين لدى السلطات الإريترية.

وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (“سبأ”، التابعة للحوثيين)، امس السبت، أن الصيادين “تعرضوا للاختطاف من قبل قوات إماراتية وتم تعذيبهم بطريقة وحشية ومصادرة قواربهم ومعدات الصيد”.

ولفت المصدر إلى أن الوزارة تحتفظ بالحق القانوني في مقاضاة الدول التي “تعتدي على الصيادين اليمنيين في المياه الإقليمية كون تلك الاعتداءات جرائم حرب تعاقب عليها القوانين الدولية”.

فيما نقلت وسائل إعلام يمنية عن الناخوذة محمد علي حسن زهير قوله إن السلطات الإريترية قامت بمصادرة قوارب ومعدات أكثر من 38 صيادا، والتي تقدر تكلفتها بعشرين مليون ريال.

وأكد زهير أنه تم اعتقالهم في منطقة تدعى “عصمات” من قبل بارجة إماراتية وتم تسليمهم لقارب إيريتري يحمل العلمين الإماراتي والإيريتري معا، وأن الصيادين المحتجزين أجبروا على أعمال شاقة طوال فترة الاعتقال بعد أن تم مصادرة أجهزة الهواتف الخاصة بهم.

وأضاف الناخوذة أن ستين صيادا لا يزالون معتقلين في سجن يدعى “فاطمة” تديره القوات الإماراتية ويتم التحقيق معهم من قبل ضباط إماراتيين.

وتشارك الإمارات، إلى جانب دول عربية أخرى، في تحالف تقوده السعودية في اليمن تحارب قواته ضد الحوثيين (الذين يسيطرون على صنعاء وبعض مناطق البلاد) لدعم حكومة الرئيس اليمني المعترف بها دوليا، عبد ربه منصور هادي.

المصدر: سبأ نت + وسائل إعلام يمنية