ليبيا – أكد آمر غرف عمليات سرت التابعة للجيش اللواء سالم درياق أن المليشيات والمجموعات الإرهابية المدعومة من تركيا حاولت أمس السبت التقدم على تمركزات قوات الجيش بمحور الهيشة شرقي مصراتة ولكنها فشلت فشلاً ذريعاً.

اللواء الدرياق وفي تصريح خاص لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت قال:” المليشيات شنت هجوماً فاشلاً بمحوري الساحل والجنوب ولكن القوات صدت الهجوم ودحرتهم كما تقدمت القوات على تمركزات العدو وكبدتها خسائر فادحة بالأفراد والآليات ثم عادت الوحدات العسكرية إلى نقاط تمركزها الأولى حسب الأوامر الصادرة إليها”.