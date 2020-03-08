ليبيا – أكد الناطق الرسمي باسم الجيش اللواء أحمد المسماري إسقاط الطائرة التركية المسيرة بعد إقلاعها من مطار معيتيقة الخاضع لسيطرة حكومة السراج.

المسماري قال في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية :”لا زلنا كقيادة عامة ملتزمين التزاماً تاماً بالهدنة المعلنة في 12 يناير الماضي وما قمنا به أمس من عمليات يستهدف ردع الميليشيات التركية والإرهابية الليبية التي تحاول من حين لآخر اختراق الهدنة ومهاجمة قواتنا مستغلة المساحة الواسعة التي تمنحها هذه الهدنة”.

وحول آخر التطورات العسكرية في العاصمة طرابلس قال المسماري إن القصف المدفعي متبادل على مواقع العدو لمنعه من المناورة وتحريك قواته، مشيراً إلى أنهم في إعلان الهدنة تمسكوا بحقهم في الرد القاسي على العدو.

كما لفت إلى أن الأمور الميدانية تسير بشكل عام ممتاز سواء في محاور غرفة عمليات طرابلس أو غرفة عمليات سرت حيث تجري عمليات غرب المدينة بنحو 120 كيلومتراً.