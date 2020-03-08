ليبيا – قال مدير مكتب الإعلام التابع للمناطق العسكرية الجنوبية محمود الورفلي إن اللواء أبوالقاسم الأبعج قائد مجموعة المناطق العسكرية الجنوبية أمر بتكثيف إجراءات تأمين حقل الشرارة النفطي.

الورفلي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت أوضح بأن هناك توجيهات من القيادة العامة للجيش الوطني بتأمين الحقل النفطي الواقع بالقرب من مدينة أوباري.

وكشف مدير مكتب الإعلام عن أن التوجيهات تتضمن تكثيف الدوريات بحوض مرزق وأوباري لذا خرجت دورية كبيرة لفرض الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة والقبض على المهربين وفرض هيبة الدولة الليبية وتأمين الحدود لفرض القانون.