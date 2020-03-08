انجلترا – مسؤولون بقطاع الصحة البريطاني، امس السبت، إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 206 حالات، بزيادة 43 حالة.

وقالت وزارة الصحة ووكالة الصحة العامة إن هناك حالتي وفاة فقط بالفيروس حتى الآن في بريطانيا.

جدير بالذكر أن السلطات البريطانية وضعت 30 مستشفى على أهبة الاستعداد لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.

إلى ذلك، أفادت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة، بأن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى 100 ألف، مشيرة إلى أنها تعمل على تطوير لقاحات، لكنها قالت إنه من غير المتوقع أن يتوقف انتشار الفيروس في الصيف.

وقال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنهم ينتظرون نتائج اختبارات نحو 20 لقاحا لفيروس كورونا، داعيا إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهته.

وأكدت المنظمة أن حظر السفر يعتبر إجراء احترازيا متبادلا بين الدول في حالات الوباء، مشيرة إلى أن أمامها عمل كبير حول العالم لمواجهة فيروس كورونا.

المصدر: RT + وكالات