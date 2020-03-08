الكويت – أوقفت بورصة الكويت التداول في السوق الأول مدة 15 دقيقة، في جلسة تداول اليوم الأحد، لتراجعه 5.03% في مستهل التعاملات.

وانخفض مؤشر السوق الأول الساعة 9.15 صباحا نحو 321.3 نقطة ليصل إلى مستوى 6069.6 نقطة بنسبة 5.03 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت3.3 مليون سهم تمت عبر 226 صفقة بقيمة 1.6 مليون دينار (نحو 5.4 مليون دولار)، وذلك بحسب وكالة “كونا”.

وكانت البورصة شهدت في بداية التعاملات انخفاض المؤشر العام 237 نقطة ليبلغ مستوى 5551.04 نقطة بنسبة4.1 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر13.3 مليون سهم تمت من خلال 578 صفقة نقدية بقيمة 2.18 مليون دينار كويتي (نحو 7.4 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 70 نقطة ليصل إلى مستوى4525.4 نقطة بنسبة 1.5في المئة عبر كمية أسهم بلغت 9.9 مليون سهم تمت عبر 355 صفقة نقدية بقيمة 555.11 مليون دينار (نحو 1.8 مليون دولار).

وانخفض مؤشر (رئيسي 50) 100 نقطة ليصل إلى مستوى 4639.17 نقطة بنسبة 2.2 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت ثمانية ملايين سهم تمت عبر 263 صفقة نقدية بقيمة 498.2 ألف دينار (نحو 1.6 مليون دولار).