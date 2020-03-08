مصر – تأهل نادي بيراميدز المصري للدور قبل النهائي لمسابقة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، رغم خسارته أمام ضيفه زاناكو الزامبي (1-0)، في لقاء الإياب الذي جمعهما اليوم الأحد.

وسجل المهاجم الزامبي رودجيرز كولا هدف الفوز الوحيد للفريق الضيف، عند الدقيقة الأولى من زمن الشوط الأول للمباراة، التي جرت على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وصعد الفريق المصري إلى المربع الذهبي للبطولة، بنتيجة مجموع المواجهتين (3-1)، وذلك عقب فوزه على منافسه الزامبي بثلاثية نظيفة في عقر داره، في لقاء الذهاب.

وسيكون بيراميدز على موعد في الدور قبل النهائي مع الفائز من مواجهة حوريا كوناكري الغيني وضيفه أنيمبا النيجيري، علما أن مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

المصدر: وكالات