الولايات المتحدة – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعيين النائب الجمهوري وأحد حلفائه في الكونغرس مارك ميدوز، لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض.

وأشاد ترامب في تغريدة نشرها اليوم على حسابه في “تويتر” بعلاقاته “الجيدة” مع ميدوز، لافتا إلى أنه عمل معه على مدى وقت طويل.

وكما شكر الرئيس سلف ميدوز في هذا المنصب “الصعب”، ميك مولفاني، على “الخدمة الجيدة” مشيرا إلى أنه سيتولى منصب مبعوث الإدارة الأمريكية الخاص إلى إيرلندا الشمالية.

وسيصبح ميدوز رابع شخصية تتولى منصب كبير موظفي البيت الأبيض منذ بدء فترة رئاسة ترامب.

المصدر: RT