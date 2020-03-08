الولايات المتحدة – أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندريو كومو، اليوم السبت، حالة الطوارئ في الولاية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال كومو، في مؤتمر صحفي، إنه أعلن حالة الطوارئ في نيويورك على خلفية تفشي فيروس كورنا الذي بلغ عدد المصابين به في الولاية إلى 76 شخصا.

وأوضح حاكم نيويورك: “في الوقت الذي نواصل فيه تقديم التعليمات المحدثة ونشجع الناس على التصرف انطلاقا من الحقائق بشأن فيروس كورونا وليس الشائعات، أصدرت إعلانا رسميا حول حالة الطوارئ التي تعطينا قدرات معينة على مساعدة هيئات الصحة المحلية العاملة في ظروف متوترة جدا”.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يسمح بتطبيق نظام مسرع لشراء كل المعدات الضرورية لوقف انتشار الفيروس، مهددا في الوقت نفسه بسحب التراخيص من الشركات التي ستواصل رفع أسعار المستلزمات الطبية الأساسية على خلفية تفشي كورونا.

وسجلت في أراضي الولايات المتحدة، حتى مساء السبت الحالي، 396 إصابة بفيروس كورونا والذي ينحدر من مدينة ووهان الصينية، بينها 17 حالة وفاة.

المصدر: RT