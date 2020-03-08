إيطاليا – نشر نادي يوفنتوس عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، قائمة فريق “السيدة العجوز” لمواجهة إنتر ميلان اليوم الأحد، في الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سافر مؤخرا إلى موطنه ليكون بجانب والدته التي تعرضت لجلطة دماغية، في القائمة التي ضمت 22 لاعبا.

وكانت موقعة يوفنتوس ضد ضيفه إنتر ومواجهات بارما ضد سبال، وميلان ضد جنوى، وسامبدوريا ضد فيرونا، وأودينيزي ضد فيورنتينا، قد تأجلت خلال الفترة من 29 فبراير الماضي وحتى 2 مارس الجاري بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وقد تقرر إقامة كل مباريات الدوري الإيطالي خلف الأبواب الموصدة، بدون حضور جماهيري، حتى 3 أبريل المقبل على أقل، تقدير خشية من انتشار الفيروس.

ويتأخر يوفنتوس، صاحب المركز الثاني، بفارق نقطتين عن لاتسيو المتصدر، وتتبقى له مباراة مؤجلة، بينما يبتعد إنتر بثماني نقاط عن القمة ويملك في جعبته مباراتين مؤجلتين.

المصدر: حساب يوفنتوس