الصين – في خطوة لانتزاع مراكز جديدة لها في سوق الأجهزة الإلكترونية المتطورة، تستعد شركة Oppo الصينية لإطلاق ساعة ذكية تنافس من خلالها ساعات Apple watch الشهيرة من آبل.

وبالنظر للصور التي ظهرت في تغريدة نشرتها شركة Oppo في صفحتها على “تويتر” يمكن أن نلاحظ أن ساعة Oppo Watch تشبه من ناحية المظهر الخارجي وشكل الشاشة ساعات Apple watch، لكنها غير مزودة بزر دائري جانبي كبير كما في الأخيرة، بل تعتمد على أزرار جانبية كبيرة، وميزة الشاشة التي تعمل باللمس للتحكم بالتطبيقات.

وتشير التسريبات إلى أن ساعة Oppo الجديدة ستحصل على العديد من الميزات المتطورة، منها ميزات لقياس معدلات النشاط البدني للمستخدم، وميزات لمراقبة الصحة، كميزة قياس معدلات نبض القلب، وميزة قياس مستويات التوتر، وميزة قياس معدلات أكسجة الدم .

كما ستزود هذه الساعة بمايكروفونات ومكبرات صوت للرد وإجراء المكالمات الصوتية دون الحاجة للرجوع إلى الهاتف، إضافة إلى ميزة ترسل للمتصل رسالة تنبهه إلى أن صاحب الساعة لا يمكنه استقبال المكالمات في حال انشغاله .

المصدر: ixbt