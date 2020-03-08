الولايات المتحدة – تلقت الفتاة الصغيرة إيزابيلا هدية رائعة غيرت مجرى حياتها، بدعم من الممثل المعروف مارك هاميل، المشهور من خلال سلسلة أفلام حرب النجوم.

ولدت إيزابيلا ذات الـ11 عاما، من دون ذراع يسرى، ومن دون أصابع في يدها اليمنى، وبعد قيامها بعمليات جراحية عديدة، حصلت على ثلاث أصابع و إبهام في يدها اليمنى.

وكانت والدة الفتاة الصغيرة، قد أطلقت حملة تبرعات في الصيف الماضي، من أجل شراء ذراع الكترونية من طراز”R2-D2″ لابنتها، للتخفيف من معاناة الفتاة الصغيرة.

وتمكنت العائلة من جمع 14 ألف دولار، بفضل الدعم المقدم من الممثل مارك هاميل، صاحب الشهرة الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يملك حوالي 3.6 مليون متابع، حيث قام بمشاركة رابط التبرع في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقالت الأم، أنه عندما حان الوقت للفتاة لاختيار الذراع، طلبت واحدة تشبه الموجودة في سلسلة أفلام حرب النجوم.

وقام بعد ذلك الممثل الأمريكي صاحب شخصية لوك سكاي ووكر في سلسلة الأفلام الشهيرة “حرب النجوم” التي أنتجتها شركة ديزني، بإجراء مكالمة فيديو مع إيزابيلا ، لمدة 30 دقيقة، كشفت له عن ذراعها الجديدة.

وقد أبدى هاميل إعجابه بالفتاة واصفا إياها بالـ”بطلة”، وأخبرها أنه فخور بها جدا، وأرسل لها دعوة لزيارة عالم ديزني.

تعيش حاليا إيزابيلا أفضل أيام حياتها، على حد وصفها، حيث تمكنت الصغيرة من تجفيف شعرها بنفسها، وقالت:” أنا متحمسة للغاية، الآن يمكنني قيادة دراجتي، والتأرجح على القضبان، والطهو في المطبخ، أصبحت مثل أصدقائي”

المصدر: CNN