الولايات المتحدة – أعلنت سلطات واشنطن عن تسجيلها أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” في العاصمة الأمريكية، وسط قلق متزايد من تفشي الوباء في الولايات المتحدة.

وأكدت عمدة واشنطن، موريل باوزر، أثناء موجز صحفي عقدته أمس السبت أن الفحص الطبي كشف إصابة رجل في الخمسينيات من عمره بالفيروس، مشيرة إلى أن أعراض الإصابة ظهرت عليه لأول مرة أواخر فبراير، وهو لجأ إلى المستشفى يوم الخميس الماضي.

ولفتت العمدة إلى أن المصاب لم يغادر البلاد في الآونة الأخيرة وليست هناك معلومات عن وجود اتصالات بينه وحالات إصابة مؤكدة أخرى، مضيفة أن السلطات شرعت في العمل على تحديد تحركات الرجل في الأسابيع الأخيرة.

ورفضت السلطات الكشف عن اسم المصاب ومكان إقامته في واشنطن.

كما أكدت باوزر اكتشاف إصابة رجل آخر في الخمسينيات من عمره أيضا في ولاية ماريلند، وهو يقيم في نيجيريا وزار أفرادا من عائلته في واشنطن مؤخرا.

وفي ولاية ميزوري أيضا تم تسجيل أول حالة إصابة بالوباء الخطير، لدى سيدة في العشرينيات من عمرها ظهرت عليها أعراض الإصابة بعد عودتها من إيطاليا.

كما سجلت أمس أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ولاية فيرجينيا، والمريض عنصر في مشاة البحرية يؤدي الخدمة في قاعدة فورت بلفور وعاد مؤخرا من الخارج، ما يعد ثالث حالة إصابة في صفوف الجيش الأمريكي، والعسكريان المصابان الآخران موجودان في كوريا الجنوبية وإيطاليا.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب أنه “لا يشعر بأي قلق” إزاء خطر تفشي فيروس كورونا في واشنطن، مشددا على أن إدارته “أدت عملا رائعا” لردع انتشار الوباء.

وعلى الرغم من قول ترامب في أواخر فبراير إن خطر تفشي كورونا في بلاده “منخفض جدا”، كان الوباء قد انتشر منذ ذلك الحين في أكثر من نصف الولايات الأمريكية الـ50 وأصاب 213 شخصا على الأقل وأودى بأرواح 19 شخصا، حسب وكالة “رويترز”.

المصدر: أسوشيتد برس + رويترز