ليبيا – أكد مدير مركز الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة أيمن شبانة إن التدخل التركي في ليبيا ينزع الشرعية تماما عن حكومة الوفاق ويعزز شعبية الحكومة الليبية بقيادة عبد الله الثني ويسهم في التفاف الشعب الليبي حول الجيش الوطني في مواجهة الميليشيات المسلحة والقوات التركية الدخيلة،مشيرا إلى أن تدخل أنقرة يزيد تعقيد الوضع السياسي في ليبيا ويدعم الفصائل المتطرفة هناك.

شبانة وفي دراسة جديدة له وفقاً لما نشرته صحيفة “اليوم السابع” المصرية أمس السبت قال إن كافة المبررات القانونية التركية وراء تدخلها السافر في ليبيا مردود عليها وأولها الزعم بأن اتفاقيتي التعاون الأمني والتدخل العسكري وترسيم الحدود البحرية تم عقدها مع حكومة معترف بها من الأمم المتحدة والدول الكبرى.

وأضاف:”حكومة الوفاق لا تتمتع بالشرعية لأن اتفاق الصخيرات الذى جاء بها في ديسمبر 2015 اشترط اعتمادها من جانب مجلس النواب الليبي في بنغازي حتى تكتسب الشرعية وهو ما لم يحدث حتى الآن ولا يمكن للأمم المتحدة أو أي جهة أخرى أن تفرض حكومة على الشعب الليبي”.

وتابع أن الجهة الوحيدة التي تمتلك حصريا صلاحية التشريع والتصديق على المعاهدات الدولية في ليبيا حاليا هي مجلس النواب المنتخب فى أغسطس 2014 وفق اتفاق الصخيرات نفسه ونظرا لأن البرلمان الليبي أكد عدم شرعية حكومة الوفاق ورفضه لما وقعته من اتفاقيات مع تركيا يصبح اتفاق ترسيم الحدود البحرية منعدم الأثر حتى إذا جاء تحت مسمى “مذكرة تفاهم” كما يكون طلب حكومة الوفاق للتدخل الخارجي أمرا غير مشروع ، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق لا تسيطر فعليا على إقليم الدولة الليبية وبالتالي ليس من حقها طلب التدخل الخارجي.

كما أوضح في دراسته أن اتفاق الصخيرات ليس أبديا فهو يستهدف ترتيب الأوضاع لفترة زمنية محددة يتم خلالها الإعداد لنظام سياسي جديد وقد حدد اتفاق الصخيرات مدة ولاية حكومة الوفاق بعام واحد يبدأ من تاريخ اعتمادها من مجلس النواب مع عدم جواز التجديد لها إلا لعام واحد في حال تعذر صياغة الدستور ونظرا لعدم تنفيذ معظم استحقاقات المرحلة وفقا للاتفاق فلا يجوز اعتماده كسند لشرعية حكومة الاتفاق.

شبانة سلط الضوء فى دراسته على نقطة شديدة الأهمية وهي أن موافقة البرلمان التركي على الاتفاقات الموقعة مع حكومة الوفاق غير الشرعية في ليبيا هو شأن داخلي لا يضفي أي مشروعية عليه خاصة وأن الاتفاق يخالف قرار الأمم المتحدة بحظر توريد السلاح إلى ليبيا بموجب القرار 1970 لعام 2011 والقرارات التالية الأمر الذى يجعل موافقة البرلمان التركي بمثابة إعلان حرب على ليبيا.