سوريا – أفاد وزير الداخلية السوري، اللواء محمد خالد الرحمون، بمصرع 22 شخصا وإصابة 70 آخرين جراء حادث سير كبير وقع اليوم السبت على طريق دمشق حمص بمنطقة جسر بغداد.

وأوضح الرحمون في تصريح للصحفيين خلال تفقده أعمال الإنقاذ أن سبب الحادث كان عطلا بمكابح الصهريج، أدى إلى فقدان السائق السيطرة عليه واصطدامه بحافلتين على متنهما عددا من الركاب العراقيين، و15 سيارة كانت على طريق السفر ما تسبب بمقتل 22 شخصا وإصابة 70 آخرين، مشيرا إلى أن الحصيلة النهائية لعدد الضحايا لم تتضح بعد.

وبين الرحمون أن كوادر الدفاع المدني لا تزال تعمل على إزالة السيارات المتضررة من موقع الحادث، مؤكدا أنه تم فتح تحويلة فرعية لحركة المرور ريثما تتم إعادة فتح الطريق بشكل كامل هذه الليلة.

من جانبه، أكد محافظ ريف دمشق، علاء إبراهيم، في تصريح مماثل، أن كل الوحدات الشرطية وسيارات الإسعاف استنفرت فور وقوع الحادث وعملت على نقل الوفيات والمصابين إلى مستشفيات القطيفة والمشافي العامة بدمشق وتم تأمين عمليات الإسعاف اللازمة للمصابين.

وفي وقت سابق من اليوم أفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق بمصرع 30 شخصا وإصابة آخرين في حادث سير وقع نتيجة اصطدام صهريج مع حافلتين لنقل الركاب وعدة سيارات على طريق حمص دمشق في منطقة جسر بغداد.

المصدر: سانا + مواقع التواصل الاجتماعي