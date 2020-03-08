ليبيا – قال عضو منظمة الصحة العالمية في ليبيا أحمد سعد إنهم ينسقون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض لاحتواء فيروس كورونا، موضحا أن فرق الاستجابة السريعة منتشرة في كل أنحاء ليبيا لمواجهة الفيروس بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة في ليبيا للقضاء على كورونا.

سعد وفي تصريحات خاصة لـ”العين الإخبارية” أمس السبت أشار إلى أن منظمة الصحة العالمية نفذت برامج كثيرة تتمحور في دعم الطوارئ والفرق المتنقلة ودعم النازحين والعائدين إلى منازلهم ودعم النظام الصحي وتدريب الكوادر الصحية والتدخل تحت طلب الحكومة الليبية إذا استدعى الأمر بالخبرات والإمداد وتقديم النصح والأدلة الإرشادية ورعاية الحوامل والأم والطفل والمصابين بالأمراض المزمنة والفيروسية منها الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي كما تم توفير أجهزة لتشخيص الدرن الرئوي المقاوم للعلاجات وتوريدها إلى بنغازي وطرابلس وسيتم إرسال أخرى إلى طبرق.

وأضاف أن المنظمة نفذت حلقات طبية كثيرة استهدفت أطباء ومرضى ووضعت معايير وتقييم الدراسة في الجامعات والمعاهد المتخصصة من الكوادر الطبية والمساعدة وجرى التركيز على الأطباء خصوصا طبيب الأسرة وتنفيذ مشروع من الجهات الداعمة خصوصا المملكة المتحدة البريطانية من أجل توفير مركز صحي متكامل وتوثيقه من جديد.

عضو منظمة الصحة العالمية أكد أن فرق الاستجابة السريعة منتشرة في كل أنحاء ليبيا لمواجهة كورونا فهم يعتبرون الأمن الصحي الداخلي للدولة الليبية كما نتابع خطة لمنع تسرب المرض من الدول المجاورة وتوحيد جهود الوزارات الصحة والبيئة.