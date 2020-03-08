إيطاليا – دعا وزير الرياضة الإيطالي فيتشينزو سبادوفارا، إلى إيقاف منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم “فورا” بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك قبل دقائق على انطلاق مباراة بارما وسبال من الجولة 26.

وبحسب وكالة “رويترز”، فإن الوزير الإيطالي “حث الاتحاد المحلي لكرة القدم على النظر في إيقاف مباريات الدوري المحلي الأول”.

وقال الوزير عبر حسابه في “فيسبوك”، إنه لا ينبغي تعريض اللاعبين والحكام والجمهور للخطر بينما تطلب السلطات من المواطنين تقديم “تضحيات كبيرة” للتصدي لانتشار الفيروس.

وحتى الآن، يقول الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إنه من الممكن إقامة مباريات الدوري الأول بدون جمهور، مضيفا إنه سيتم إلغاء أي مباراة إذا ما أثبتت الفحوص إصابة أي لاعب بالفيروس.

وحدد الاتحاد الإيطالي اليوم الأحد، موعدا لإقامة المتبقي من لقاءات الجولة 26، من بينها مباراة بارما ضد سبال التي كان من المقرر إقامتها مبدئيا في الساعة 2:30 بتوقيت مكة بعد الظهر، لكن تم تعليقها بعودة اللاعبين إلى غرفة الملابس.

المصدر: رويترز + وكالات