انجلترا – يستمر فيروس كورونا القاتل بالانتشار في جميع أنحاء العالم، وأدى اندلاع Covid-19 إلى ظهور عدد من الأساطير “الخطيرة” حول الوقاية منه.

وفي الواقع، هناك الكثير من المعلومات الخاطئة حول الفيروس، ويحذر خبراء الصحة في جميع أنحاء العالم من انتشار نظريات التضليل والتآمر والتي قد تساعد في تفشي المزيد من الحالات.

وتعمل منصات وسائل التواصل الاجتماعي خطوات هامة لرفع مستوى المعلومات الموثوقة وإزالة المحتوى المشكوك في صحته، على الرغم من أنها تعد معركة شاقة.

وفي إطار رفع مستوى الوعي بفيروس كورونا وما يقع الترويج له فيما يتعلق بوسائل الوقاية منه، نشر موقع “ذي صن” البريطاني تقريرا حول “الأساطير” الخطيرة الأكثر انتشارا بشأن وسائل الوقاية من فيروس كورونا، بينها:

1- فيتامين (سي) يمكنه حمايتنا من الفيروس:

يعتقد الكثير من الناس أن تناول جرعات من فيتامين (سي) يمنع نزلة البرد، لكنه لا يوجد أي دليل قوي حاليا، على أن هذا الفيتامين سيساعد في مكافحة فيروس كورونا القاتل.

وفي الوقت نفسه، يجري عدد من العلماء الصينيين حاليا اختبارات على بعض المصابين بفيروس كورونا، لاكتشاف آثار فيتامين (سي) على Covid-19، ولم يقع نشر النتائج حتى الآن.

2- شرب السوائل كل 15 دقيقة يحمي من الفيروس:

ادعى البعض أنه يجب إبقاء أفواهنا رطبة وألا نتركها تجف أبدا، واقترحوا بالتالي أخذ رشفات من الماء كل 15 دقيقة للمساعدة في تدفق الفيروس إلى داخل الجسم حيث سيتسبب حامض المعدة في قتله.

لكن في الواقع، بينما تمنع مياه الشرب الجفاف، فإنها لن تمنع أي شخص من الإصابة بفيروس كورونا الجديد، ولا يوجد مؤشر واضح على أن شرب السوائل يمكن أن يحمي من حدوث مضاعفات.

3- حلق شعر الوجه يمنع الإصابة بالفيروس:

أوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الرجال، بحلق اللحية للحماية من فيروس كورنا، لكن هذا الإجراء في الأصل، يعود إلى عام 2017، قبل اندلاع فيروس Covid-19، وكان مخصصا للمهنيين الصحيين الذين يرتدون أجهزة التنفس، بهدف حمايتهم.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض منذ ذلك الحين إنه لا ينصح بالاستخدام الروتيني لأجهزة التنفس أو أقنعة الوجه خارج مكان العمل.

يأتي هذا الإجراء الآن، تبعا لما ذكرته هيئة الصحة والسلامة التنفيذية في بريطانيا، بأن اللحية “تجعل من المستحيل وضع القناع الطبي بشكل جيد على الوجه”.

وهذا ما أدى إلى انتشار شائعات مفادها أن حلق شعر الوجه سوف يساعد على الحماية من فيروس Covid-19، لكن لن يؤدي إلى ذلك.

4- مجففات اليد تقتل فيروس كورونا:

انتشرت شائعات مفادها أن استخدام الهواء الساخن من مجفف اليد لمدة 30 ثانية يمكن أن يقتل الفيروس، لكن منظمة الصحة العالمية تقول إن هذا غير صحيح ولن يقتل السلالة الجديدة من الفيروس.

وقالت المنظمة: “لحماية نفسك من فيروس كورونا الجديد، يجب عليك تنظيف يديك بشكل متكرر بفركهما بمعقمات تعتمد الكحول أو غسلهما بالماء والصابون، وبمجرد تنظيف يديك، يجب عليك تجفيفهما جيدا باستخدام المناشف الورقية أو مجفف الهواء الدافئ.”

5- غسول الفم يقتل الفيروس:

غسول الفم لا يمكن أن يحمي من الإصابة بفيروس كورونا الجديد. وتقول منظمة الصحة العالمية: “لا يوجد دليل على أن استخدام غسول الفم سوف يحميك من الإصابة بفيروس كورونا الجديد”.

وأضافت: “يمكن لبعض العلامات التجارية أو غسول الفم القضاء على بعض الميكروبات لبضع دقائق في اللعاب، ومع ذلك، هذا لا يعني أنها تحميك من الإصابة بـCovid-19”

6- تناول الثوم يمنع العدوى:

يمكن أن يساعد تناول الثوم في علاج نزلات البرد، لكنه لن يمنع الإصابة بفيروس كورونا الجديد، وتقول منظمة الصحة العالمية: “الثوم غذاء صحي قد يحتوي على بعض الخصائص المضادة للميكروبات، ومع ذلك، لا يوجد أي دليل على أن تناوله يحمي الأشخاص من فيروس كورونا الجديد”.

7- رش الكحول على جميع أنحاء الجسم يمنع الإصابة:

انتقدت منظمة الصحة العالمية الأشخاص الذين يزعمون أن رش الكحول أو الكلور في جميع أنحاء الجسم سيقتل الفيروسات التي دخلت الجسم بالفعل.

وبدلا من ذلك، تقول المنظمة: “إن رش مثل هذه المواد يمكن أن يضر بالملابس أو الأغشية المخاطية (مثل العينين والفم) .. كن على دراية بأن كلا من الكحول والكلور يمكن أن يكون مفيدا لتطهير الأسطح، ولكن في إطار التوصيات المناسبة.”

8- الرسائل والحزم القادمة من الصين غير آمنة:

خلافا للافتراضات الشائعة، فإنه من الآمن تلقي الطرود من الصين. وتقول منظمة الصحة العالمية: “الأشخاص الذين يتلقون بضاعة من الصين ليسوا عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا الجديد”.

وأوضحت المنظمة أنه من خلال التحاليل السابقة “نعلم أن الفيروسات التاجية لا تدوم طويلا على الأشياء، مثل الرسائل أو الطرود.”

المصدر: ذي صن