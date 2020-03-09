مصر – أكد وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، أن مواجهة الزمالك ضد الرجاء المغربي، ومباراة الأهلي ضد الوداد المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ستقامان على ملعب القاهرة.

وأوضح صبحي، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة “ON TIME SPORT”، أنه يعمل على تأجيل الأشغال في ملعب القاهرة، لاستضافة مباراتي الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الوزير المصري، أنه “لا يوجد داع لتأجيل النشاط الرياضي في مصر واللعب بدون جمهور بسبب فيروس كورونا، وتوجد اتصالات بشكل يومي مع المسؤولين لمتابعة مستجدات أنتشار المرض”.

وتقام مباراتا ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، أحد يومي 1 أو 2 مايو المقبل في المغرب، على أن تقام مواجهتا الإياب أحد يومي 8 أو 9 من الشهر ذاته في مصر.

وكانت إدارة ملعب القاهرة أعلنت في وقت سابق، أن الملعب سيتم غلقه بداية من شهر أبريل المقبل، من أجل تهيئة أرضيته، ويبدو الآن أن هذه العملية سيتم تأجيلها لما بعد استضافة مباراتي الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

المصدر: وكالات