إصابة شخص على الأقل بجروح خطيرة في إطلاق نار على مسجد في باريس

إصابة شخص على الأقل بجروح خطيرة في إطلاق نار على مسجد في باريس

فرنسا – أفادت وسائل إعلام فرنسية، امس بأن شخصا على الأقل أصيب بجروح خطيرة بعد أن فتح مسلح يرتدي خوذة النار تجاه مسجد في شارع طنجة، بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأضافت وسائل الإعلام المحلية أن منفذ الهجوم المسلح فر من مكان الحادث على دراجة نارية.

وأشارت إلى أن المسلح فتح النار في فناء مسجد باريسي في الدائرة 19، قبل الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، مبينة أن حوالي 15 شخصا كانوا بالداخل وقت إطلاق النار.

وقالت صحيفة “لو باريزيان” إن المصاب تلقى رصاصتين في منطقة الفخذ من مسدس عيار 9 مم.

ووفقا للبيانات الأولية للقضية وحسب الصحيفة ذاتها، فقد طارد المعتدون الضحية الذي لجأ إلى فناء المبنى.

وقال مصدر مطلع: “نحن نعتقد أن الحادث يتعلق باستهدف شخص معين، ولكن ليس المكان”، في إشارة منه إلى أن الهدف لم يكن المسجد.

وفي هذا الصدد، فتحت الشرطة تحقيقا في قضية “محاولة قتل” وتم تكليف الشرطة القضائية بالملف.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية