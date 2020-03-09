ارتفاع حصيلة ضحايا “الكحول المغشوش” في إيران إلى 27 قتيلا وأكثر من 200 حالة تسمم

ارتفاع حصيلة ضحايا “الكحول المغشوش” في إيران إلى 27 قتيلا وأكثر من 200 حالة تسمم

إيران – ارتفع عدد القتلى بسبب مشروبات كحولية مغشوشة في إيران إلى 27 شخصا وتسمم 218 آخرين، أصيب عدد منهم بالعمى، فيما اعتقلت السلطات 3 أشخاص على صلة ببيع هذه المشروبات الممنوعة، في الأهواز.

وقال مراسل “RT” إن 7 أشخاص توفوا في مدينة كرج قرب طهران، فيما توفى 20 آخرون في مدينة الأهواز.

وتجمع صباح اليوم أهالي ضحايا المشروبات الكحولية المغشوشة في الأهواز أمام مشفى المدينة.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت أمس الأحد، وفاة 7 أشخاص في مدينة الأهواز بجنوب غربي إيران، إثر تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة، ظنا منهم أن الكحول يقيهم من عدوى فيروس “كورونا”.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، يوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد إلى 194 شخصا، بعد تسجيل 49 حالة جديدة، فيما بلغ عدد الإصابات بالفيروس 6566 حالة.

المصدر: RT + وكالات