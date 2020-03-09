ماليزيا – أبلغ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نظيره الكويتي، اليوم الاثنين، تأجيل مبارايات المنتخب الكويتي في التصفيات المشتركة لكأسي آسيا والعالم؛ وذلك في إجراء احترازي للوقاية من فيروس “كورونا” الجديد.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الكويتي على “تويتر”، “تلقى الاتحاد الكويتي لكرة القدم كتابا من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تم التأكيد خلاله على أنه بعد التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، تقرر تأجيل المباريات التي كان مقرر إقامتها في شهري آذار/مارس الحالي وحزيران/يونيو القادم؛ ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس 2023 في الصين”.

وكان من المقرر أن يواجه المنتخب الكويتي لكرة القدم نظيريه الأسترالي في 26 آذار/ مارس الجاري، والأردني في 31 من ذات الشهر، ولم يحدد الاتحاد الآسيوي مواعيد جديدة لإقامة هذه المباريات.

وكانت الصحة الكويتية أعلنت، بوقت سابق، تأكيد حالتي إصابة جديدتين بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 64 حالة.