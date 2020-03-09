الفاتيكان – أعرب البابا فرنسيس، عن قلقه وألمه فيما يتعلق بالأزمة الإنسانية في إدلب، كما وجه كلمات دعم لكل من يعاني بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.

وكانت هذه أول مرة يخاطب فيها البابا، المؤمنين من خلال البث المباشر على الإنترنت وليس من نافذة قصر الفاتيكان الرسولي، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا في إيطاليا، ولتفادي التجمعات الجماهيرية.

ووجه البابا فرنسيس، التحية والتقدير بشكل خاص، “للمؤمنين الذين أظهروا تضامنا مع شعب سوريا، وخاصة سكان محافظة إدلب وشمال غرب هذه الدولة، الذين أجبروا على الفرار من ويلات الحرب”.

وقال البابا فرنسيس: “مرة أخرى، أعبر عن قلقي الشديد وألمي العظيم فيما يتعلق بالوضع اللاإنساني الذي يعاني منه هؤلاء الأشخاص بالعزل، بما في ذلك الكثير من الأطفال الذين تتعرض حياتهم للخطر”.

وشدد البابا، على ضرورة إعطاء الأولوية لهذه المأساة، ودعا للصلاة من أجل السوريين.

وحث البابا، جموع المؤمنين “للصمود بقوة الإيمان أمام هذا الامتحان الصعب، والتحلي بالأمل وحماس الرحمة”، قائلا: “أتمنى أن يساعدنا الصيام العظيم، في اجتياز المحنة والألم”.

المصدر: نوفوستي