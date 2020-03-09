ليبيا – حذّر السفير الليبي السابق رمضان البحباح من مخاطر استمرار تبعية أغلب السفارات لحكومة الوفاق باستثناء بعض السفارات المحدودة في أفريقيا.

البحباح وفي تصريح خاص لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الاثنين قال إن السفراء والدبلوماسيون التابعون للمجلس الرئاسي ينقلون انطباعات خاطئة عن الجيش باعتباره ميليشيا عسكرية وقيادته جنرالات متمردة أمام المجتمعات والمنظمات الدولية.

وأشار البحباح إلى أن الأمر برمته ليس محسوبية أو علاقات بقيادات الفصائل بقدر ما هو ارتباطه بالإنفاق المالي، مضيفاً:” فأغلب السفراء والدبلوماسيين حتى أبناء المنطقة الشرقية وإن كانوا غير مؤدلجين فإنهم يبحثون عن رزقهم والوفاق هي من تملك المال عبر عائدات النفط “.