ليبيا – إجتمع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الاثنين مع وزير الحكم المحلي عادل الزايدي ومدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد الهمالي بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية امساعد صالح معوض والمندوب الخاص بشركة مصانع تدوير القمامة.

الثني أطلع بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية على سير عمل بلدية امساعد وأبرز احتياجاتها وسير عمل المشاريع الحكومية في البلدية ونسب إنجازها بمختلف القطاعات.

وأكد رئيس الحكومة الليبية على ضرورة الإسراع في إنجاز كافة المشاريع، باحثا مشروع تركيب مصنع لتدوير القمامة بالبلدية وذلك للحد من التلوث والحفاظ على الصحة العامة.