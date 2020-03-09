روسيا – ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي، اليوم الاثنين، في سوق العملات الدولية لأعلى مستوياته منذ مارس 2016، ليتجاوز الـ 73 روبلا للدولار الواحد.

وبحسب بيانات البورصة، اليوم الاثنين، بلغ سعر صرف الدولار الواحد 72.77 روبل، واليورو عند 83.79 روبل.

ويأتي ارتفاع سعر صرف الدولار واليورو مقابل الروبل على خلفية هبوط أسعار النفط.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط أكثر من 20%، اليوم الاثنين، بعد أن خفضت السعودية السعر الرسمي لبيع نفطها الخام، فيما يشير ذلك إلى بداية حرب أسعار عقب إخفاق محادثات أوبك مع روسيا في التوصل لاتفاق بشأن خفض الإنتاج.

وهوت أسعار النفط، نهاية السبوع الماضي، مدفوعة بأزمة فيروس “كورونا” الجديد.

المصدر: سبوتنيك