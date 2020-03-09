ليبيا – أكد مدير عام الإدارة العامة للبحث الجنائي العقيد صلاح هويدي بأنه لا وجود لجريمة ولا عقوبة إلا بنص ، مبيناً بأن الدعوة الجنائية تباشر من خلال شكوة المجني عليه او النيابة العامة الوصية على الدعوة الجنائية.

العميد هويدي قال في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك” تابعتها المرصد رداً على الاشاعات التي تتهم أفراد يتبعون وزارة الداخلية بالاعتداء على النساء بمدينة بنغازي روجتها عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه لا احد فوق القانون وأنهم مستعدون لتقديم أي عضو أخطأ او ارتكب أي فعل للتحقيق اذا ثبت عليه أي جرم.

وكشف مدير عام الإدارة العامة للبحث الجنائي على أنه لم يردهم حتى الآن اي شكوى او استدعاء من اي جهة ذات اختصاص لأي عضو من أفراد إدارة البحث الجنائي ، مشيراً إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي وضعت الناس في المهازل وأربكت المشهد وزعزعت الأمن .

وأضاف :” تارة يتراشقون من خلالها بالسب والشتم وتارة يلفقون التهم وللأسف تجد هذه التهم صداها لدى ضعاف النفوس بيننا او المرتزقة الذين يعيشون في الخارج بنظام الدفع المسبق من ذوي الدواعش ومن على شاكلتهم بعد ان خسروا معنا جميع الجولات الآن يلجؤون الى حضن النساء وتلفيق التهم لإثارة الرأي العام ..هيهات الكل فهمكم”.

وشدد هويدي على أن النيابات والقضاء يعملون وأن وزير الداخلية بالحكومة الليبية يعمل أيضاً ويتابع رغم ظروف البلاد والمحامي العام يعمل أيضاً بقوه وأنهم يساندونه في تنفيذ قراراته، داعياً المواطنين إلى عدم الالتفات إلى من وصفهم بـ”أبواق الفتنة” .

وإخختم مدير عام الإدارة العامة للبحث الجنائي حديثه قائلاً :” الحمد لله مدنكم آمنة والنساء تتجول حتى ساعات متأخرة بمركباتهم ولم يتعرض لهم مخلوق ..اما من يحاول ترويج إشاعات بشأن كثرة الخطف او الاغتصاب في مدينتنا نقول له كان غيرك أشطر … شوف موضوع آخر وإلا ستتوقف عنك منحة اسيادك اذا لم تنشط اكثر وتثرثر….اللهم انصر قواتنا المسلحة عاجلا “.