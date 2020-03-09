ليبيا – علق سفير ليبيا الأسبق في السعودية محمد القشاط على المذكرة التي وقعتها الحكومة الليبية مع السلطات السورية بإعادة افتتاح مقار بعثتها الدبلوماسية في دمشق.

القشاط قال في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين أنه خطوة جيدة وبأن الجانبين يواجهان عدواً مشتركاً يعتدي على سيادة أراضيهما في إشارة إلى تركيا.

وأضاف أن هذا الإجراء يجب أن يستكمل بمزيد من سياسات التطويق والحصار الدبلوماسية، داعياً إلى ضرورة التحرك سريعاً لمحاصرة السياسات التي يضطلع بها تنظيم الإخوان المسلمين الدولي في أكثر من دولة لتشويه صورة الجيش الوطني.