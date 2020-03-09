القوات السودانية تعلن مقتل اثنين من عناصرها في اشتباكات مع عصابات إثيوبية

القوات السودانية تعلن مقتل اثنين من عناصرها في اشتباكات مع عصابات إثيوبية

السودان – أعلنت القوات المسلحة السودانية، مقتل اثنين من عناصرها خلال مطاردة مع عصابات “الشفتة” الإثيوبية، بعد هجومهم على قرية داخل الحدود السودانية.

وأفادت القوات السودانية بأن مجموعات من عصابات “الشفتة” هاجمت قرية شرق العطبراوي داخل الحدود السودانية يوم السبت، وقامت بسرقة عدد من الأبقار.

وأوضح البيان أن قوة من الجيش تتبع لمنطقة “ودكولي” تحركت إلى مكان الحدث وانضمت لها لاحقا قوة من “المجاهدين”، مشيرا إلى أن الاشتباكات مع الجماعة المسلحة أسفرت عن مقتل اثنين من الجانب السوداني أحدهم من “المجاهدين”، بالإضافة إلى إصابة عنصر ثالث.

وأضاف البيان أن القوات السودانية تمكنت من تصفية 3 مسلحين وإصابة 4 آخرين، وإعادة الأبقار المنهوبة.

وأكد البيان أن القوات السودانية أبلغت الجانب الإثيوبي لمنع تكرار مثل هذه الأحداث ولمحاسبة الجناة.

المصدر : RT